Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Биатлон
Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира
Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
Культура
«Слабое звено» возвращается: до премьеры остались считанные часы
Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны спустя 15 лет уже сегодня на телеканале «МИР».
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Единоборства
Хабиб уничтожает манекены, готовясь к поединку с Фергюсоном
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, на этой неделе прибывший в расположение клуба AKA в Сан-Хосе, активно включился в тренировочный процесс под руководством главного тренера команды Хавьера Мендеса.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Футбол
Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Армия и оружие
Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России
Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Политика
«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1,5 тыс. человек
За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2641 человек, число смертельных случаев выросло на 143, из которых 139 человека скончались в эпицентре заболевания — провинции Хубэй.
Армия и оружие
В России завершили госиспытания перспективной торпеды
Государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены.
Происшествия
Туристка из России пропала после схода лавины в горах Грузии
11 февраля украинский турист погиб в Грузии при сходе лавины на горнолыжном курорте Тетнульди.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Религия
Сретение Господне празднуют сегодня православные христиане
Здоровье
В Китае рассказали о казни за нарушения во время эпидемии коронавируса
Смертная казнь может стать наказанием и для тех, кто "во время эпидемии нанесет медицинским работникам преднамеренный вред с тяжкими последствиями или же намеренно повредит защитную одежду медперсонала, плюнет в медработника, в результате чего последний заразится коронавирусом".
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.