Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Футбол
Малком: хочу стать идолом в «Зените»
Футбол
Стали известны детали судебного иска «Локомотива» к Геркусу
«Известия» опубликовали детали искового заявления «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид
Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Экономика
Часть россиян перестала платить по ипотеке
Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
Гаджеты
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Гаджеты
Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Происшествия
Глава Минпромторга Мантуров засудил затопившую его квартиру соседку
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выиграл судебный процесс против затопившей его квартиру соседки сверху.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для военной победы над Россией
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Наука
Найдено потерянное звено между жизнью и неживой материей
Ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские пожирающие бактерии вирусы, которое можно рассматривать как потерянное звено между бактериями и обычными вирусами — неклеточными организмами, рассматриваемыми рядом специалистов как неживая материя, схожая с органическими кристаллами.
Политика
Власти США подали новое обвинение против финдиректора Huawei
Правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Происшествия
Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи
Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Общество