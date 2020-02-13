Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин уточнил параметры продажи доли Сбербанка от ЦБ правительству

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ЦБ в 2020 году вернет в бюджет 350 млрд рублей от продажи Сбербанка

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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ07:01

Доходность акций Сбербанка выросла до 9%. Но что с того миноритариям?

Красная весна12:47
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
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Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
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Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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Футбол

Малком: хочу стать идолом в «Зените»

Чемпионат 11:10
Футбол

Стали известны детали судебного иска «Локомотива» к Геркусу

«Известия» опубликовали детали искового заявления «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru 12:51
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Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru 06:34
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Газета.Ru вчера в 13:54
Экономика

Часть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
RuNews24.ru 10 февраля в 11:49
Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС вчера в 05:18
Игры

Marvel’s Avengers выйдет в Steam

Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
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Гаджеты

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

Вести.Ru 09:21
Гаджеты

Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

RuNews24.ru 06:38
Происшествия

Глава Минпромторга Мантуров засудил затопившую его квартиру соседку

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выиграл судебный процесс против затопившей его квартиру соседки сверху.
Известия 10:23
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В США назвали препятствие для военной победы над Россией

Национальная служба новостей 10 февраля в 03:40
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Общество

Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
ТАСС вчера в 23:11
Наука

Найдено потерянное звено между жизнью и неживой материей

Ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские пожирающие бактерии вирусы, которое можно рассматривать как потерянное звено между бактериями и обычными вирусами — неклеточными организмами, рассматриваемыми рядом специалистов как неживая материя, схожая с органическими кристаллами.
Lenta.ru вчера в 12:57
Политика

Власти США подали новое обвинение против финдиректора Huawei

Правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.
News.ru 13:39
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Происшествия

Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи

Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.
Коммерсантъ вчера в 10:08
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 05:54
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Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 09:09
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
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Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

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