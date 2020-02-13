Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМвчера в 08:30

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru13 февраля в 12:15

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:21
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

Известия 05:36
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

Газета.Ru 06:11
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor 12 февраля в 09:22
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Армия и оружие

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику.
Газета.Ru 07:59
Политика

ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:12
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Армия и оружие

В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ

По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
Военное обозрение 03:31
Армия и оружие

В Ливии погиб первый российский военный

По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Эхо Москвы вчера в 08:01
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Здоровье

Врач назвал храп признаком опасной болезни

Менделеевские новости 12 февраля в 09:04
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Общество

В Петербурге более десяти человек задержаны на пикете против изменения Конституции

Участники выступают против изменения Конституции, а также в защиту политзаключенных.
Интерфакс 08:51
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Биатлон

Шипулин лишился статуса олимпийского чемпиона

Российские биатлонисты Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишились статуса олимпийских чемпионов за победу в эстафетной гонке на ОИ-2014.
Матч ТВ 04:35
Политика

В Москве начался митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ

ТАСС 05:34
Политика

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Налаживание диалога с российским президентом Владимиром Путиным позволило Киеву вернуть задержанных украинцев, заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 08:59
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Наука

Грудное молоко способствует когнитивному развитию ребёнка

ToDay News Ufa 13 февраля в 23:49
Хоккей

«Барыс» выиграл у «Сочи» в матче КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана дома обыграл хоккейный клуб «Сочи» 15 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 08:32
Армия и оружие

Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.
Новый День вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
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