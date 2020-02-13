Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ru13 февраля в 12:15

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМвчера в 08:30

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия

Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график

Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.
Интерфакс 13:11
Армия и оружие

Хафтар пообещал освободить Триполи от террористов

Ливийская национальная армия не намерена отступать до тех пор, пока не освободит Триполи от террористов.
НИА-Федерация 07:37
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.
Газета.Ru 13:13
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза 07:42
Биатлон

IBU подтвердил дисквалификацию и лишение Устюгова золота ОИ-2014

RT на русском 03:57
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Хоккей

«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»

Реальное время 12:16
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК 13:27
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
REGNUM 13 февраля в 14:59
Политика

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Lenta.ru 11:00
Экономика

Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
EAOmedia.ru 13 февраля в 22:05
Гаджеты

Утечка: Intel Core i7-10700K можно будет штатно разогнать до 5,3 ГГц

Сроки выхода новых процессоров на рынок пока что не уточняется.
Игромания.ру 12 февраля в 09:10
Биатлон

Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг

Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.
Спорт-Экспресс 11:35
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 13 февраля в 04:44
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Общество

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Музыка

Диана Арбенина ругалась матом на концерте в Москве

Вчера на столичном стадионе «ВТБ Арена» с аншлагом прошел большой концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
StarHit.ru 10:00
Общество

В Китае хотят казнить за сокрытие заражения коронавирусом

Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
ToDay News Ufa 09:59
Политика

Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

FreeNews-Volga вчера в 06:03
Футбол

ЦСКА обыграл «Сириус» на испанском сборе

В субботу ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании проводил контрольный матч против шведского «Сириуса».
Евро-футбол.ру 12:05
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

РИА Новости 11:53
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Политика

Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
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