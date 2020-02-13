Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России

Коммерсантъвчера в 18:12

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ruвчера в 12:15

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ruвчера в 06:34

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 10:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:24

Силуанов: правительство не будет менять руководство и курс Сбербанка

Красная веснавчера в 07:31

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАССвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Политика

Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Известия вчера в 20:51
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог вчера в 03:28
Армия и оружие

В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база

Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
Коммерсантъ вчера в 14:50
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru вчера в 03:36
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Армия и оружие

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет.
RT на русском вчера в 23:05
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости 12 февраля в 15:51
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:29
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Происшествия

В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину

В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
РБК 00:03
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Lenta.ru 00:01
Политика

Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Газета.Ru вчера в 03:19
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Количество зараженных новым коронавирусом на круизном корабле Diamond Princess в Японии увеличилось до 218.
iReactor 12 февраля в 23:02
Политика

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой

Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Голос Правды вчера в 17:30
Общество

Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Retailer.ru вчера в 07:38
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал

Спорт-Экспресс 00:19
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит вчера в 15:06
Происшествия

В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
РБК 00:45
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
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Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче против «Милана»

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.
Российская газета 00:28
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