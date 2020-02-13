Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Армия и оружие
В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Происшествия
В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину
В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Количество зараженных новым коронавирусом на круизном корабле Diamond Princess в Японии увеличилось до 218.
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Происшествия
В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая
Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче против «Милана»
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.