Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Наука
В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль
Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
Футбол
ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Политика
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Общество
В Антарктике впервые в истории зафиксировали +20 градусов
Wikimedai Commons В Антарктике зафиксирована "аномальная и ненормальная" температура — впервые в истории столбики термометра показали + 20, 75 градуса по Цельсию, сообщает The Guardian.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетному удару
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома группы «Кино»
В звукозаписывающей компании, которая представила трек, отметили, что ранее альбом не издавался, а записи, вошедшие в него, распространялись или в качестве бонус-треков, или на дисках с пометкой «Неизданные песни».
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Корабль военно-морских сил США захватил в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами.
Интернет
Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%
В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
Здоровье
В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови
Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Политика
В Казахстане ответили на обвинения внука Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев пишет посты в социальных сетях о внутриполитической ситуации в республике под манипуляцией «определенных людей».
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Футбол
Андре Шюррле: «Главная задача – больше не травмироваться»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями о возвращении к полноценным тренировкам после травмы.
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Происшествия
В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска
В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Армия и оружие
Патруль США убил подростка во время конфликта с гражданскими в Сирии
Российские военные смогли прекратить конфликт, который возник между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.