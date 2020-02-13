Экономика

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Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин уточнил параметры продажи доли Сбербанка от ЦБ правительству

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

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Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск

Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
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В Сети появилась песня из неизданного альбома группы «Кино»

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Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев пишет посты в социальных сетях о внутриполитической ситуации в республике под манипуляцией «определенных людей».
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Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
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Патруль США убил подростка во время конфликта с гражданскими в Сирии

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