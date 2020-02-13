Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Наука В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.

Армия и оружие Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».

Политика Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.

Общество В Антарктике впервые в истории зафиксировали +20 градусов Wikimedai Commons В Антарктике зафиксирована "аномальная и ненормальная" температура — впервые в истории столбики термометра показали + 20, 75 градуса по Цельсию, сообщает The Guardian.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Музыка В Сети появилась песня из неизданного альбома группы «Кино» В звукозаписывающей компании, которая представила трек, отметили, что ранее альбом не издавался, а записи, вошедшие в него, распространялись или в качестве бонус-треков, или на дисках с пометкой «Неизданные песни».

Политика В Казахстане ответили на обвинения внука Назарбаева Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев пишет посты в социальных сетях о внутриполитической ситуации в республике под манипуляцией «определенных людей».

Политика Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.