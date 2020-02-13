Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетному удару
Здоровье
Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Авто
В России кроссовер Geely Coolray будет дороже, чем в Беларуси
По мнению экспертов, новинку оценят примерно в 1,5 млн рублей, хотя в Беларуси модели примерно в 1,28 млн рублей.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Здоровье
В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови
Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Общество
Эксперты назвали способы безопасного снятия наличных
Специалисты утверждают, что снимать наличные в банкоматах небезопасно, и рекомендуют совершать данную операцию в отделении банка или в кассе.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за низких сборов
Как сообщает ToDay News Ufa, кинокартина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» возглавила российский кинопрокат по кассовым сборам.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Общество
На 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Поклонники Юлии Высоцкой заметили и высоко оценили красоту, породистость и врожденную аристократичность ее сына.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Согласно отчету ЦИК, стоимость проведения президентских выборов в марте 2018 года составила более 14 млрд руб. Памфилова отметила, что, хотя при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, необходимо будет "донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами".
Экономика
Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России
Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Энергетика
«Газпром» заново продаст газ Европе
Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Космос
Спутник передал снимки таинственного образования облака
Моросящие дожди связаны именно с таким типом облаков. Данный вид облаков был замечен впервые инфракрасным спутником наблюдения в 1962 году.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.