Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro
Будучи второй в мире серией смартфонов на базе Snapdragon 865 после Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro предлагают впечатляющие внутренние характеристики, но стоят намного дешевле.
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
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Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы
В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
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Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии
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Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
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Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Киберспорт
Команда Dendi выступит на турнире по Dota 2 в Киеве
Dota 2 Tug of War: Mad Moon, там команда Данила Dendi Ишутина заменит Royal Never Give Up. Турнир пройдет 19-23 февраля в Киеве.
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Общество
Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае
В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Спорт
Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи
Происшествия
На юго-западе Петербурга девушка зубами отбилась от насильника
В Санкт-Петербурге молодая женщина отбилась от насильника при помощи зубов.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.