Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
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Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
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Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Политика
Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
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Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии
Политика
Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Политика
«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза
Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
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People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
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Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Наука
Российские ученые выяснили, почему мозг беременных плохо адаптируется
Оказалось, что при недостатке кислорода у небеременных крыс уровень почти половины аминокислот (7 из 15) повышался, а в мозге беременных содержание оставалось на прежнем уровне.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
В Москве начался митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня.
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
Происшествия
Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице
В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.