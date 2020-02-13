Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМвчера в 08:30

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Минфин допустил выкуп всего пакета Сбербанка уже в 2020 году

РБК13 февраля в 06:38

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru13 февраля в 07:05

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК вчера в 01:00
Экономика

Alibaba предупредила о воздействии вируса на китайскую экономику

Китайский интернет-гигант Alibaba считает, что вспышка коронавируса окажет негативное воздействие на китайскую экономику.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия 13 февраля в 23:52
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Армия и оружие

В России закончили госиспытания перспективной торпеды

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:17
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Общество

Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста

Телеведущая Алена Водонаева приехала в московское отделение полиции. Девушку сопровождают ее адвокаты: Екатерина Гордон и Андрей Князев.
iReactor 13 февраля в 10:19
Экономика

Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине

Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Солидарность 12 февраля в 09:35
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
РБК вчера в 22:42
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Путин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
ТАСС вчера в 07:29
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Экономика

На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
REGNUM 12 февраля в 22:25
Общество

В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300

В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300.
Военное обозрение вчера в 02:19
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 00:10
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира

Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Газета.Ru вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM 13 февраля в 22:32
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия вчера в 06:33
Наука

Новый метод обработки древесины делает ее устойчивой к плесени

Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
Хайтек вчера в 09:59
Футбол

Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США.
Российская газета вчера в 12:45
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