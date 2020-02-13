Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Экономика
Alibaba предупредила о воздействии вируса на китайскую экономику
Китайский интернет-гигант Alibaba считает, что вспышка коронавируса окажет негативное воздействие на китайскую экономику.
Технологии
Эксперт назвала способы защиты от хакеров
«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Общество
Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста
Телеведущая Алена Водонаева приехала в московское отделение полиции. Девушку сопровождают ее адвокаты: Екатерина Гордон и Андрей Князев.
Экономика
Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине
Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Происшествия
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Экономика
На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Общество
В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300
В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Спорт
Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира
Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Наука
Новый метод обработки древесины делает ее устойчивой к плесени
Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
Футбол
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США.