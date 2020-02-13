Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить693
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Политика
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Политика
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Политика
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Происшествия
На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск в суд на Аллу Ильину, сбежавшую из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, где она находилась на карантине после возвращения из Китая, передает телеканал "Россия 24".
Футбол
«Зенит» попал в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира
ФК «Зенит» попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира, составленный британской компанией Soccerex.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Здоровье
Китайский врач объяснил рост смертности от коронавируса
Увеличение числа умерших от коронавируса COVID-19 вызвано гибелью возрастных и тяжелобольных пациентов.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Футбол
Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Общество
Минтранс предложил уточнить правила размещения багажа в поездах
«Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в тексте поправки в правила.
Биатлон
Евгений Устюгов подал в суд на Международный союз биатлонистов
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов подал иск в государственный суд Австрии на Международный союз биатлонистов (IBU), передает ТАСС.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Шоу-бизнес
Милла Йовович забрала больную дочь из больницы
Менее полмесяца назад голливудская звезда Милла Йовович стала мамой в третий раз. Она подарила своему супругу дочь Ошин.
Экономика
Биржи США растут на корпоративных новостях
Основные американские фондовые индексы во вторник уверенно растут на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.