Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Православные отмечают Сретение Господне

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