Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

Красная веснавчера в 20:41

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 10:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

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Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

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Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфаксвчера в 07:03

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАССвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
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Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
Происшествия

Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.
Интерфакс 12:46
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
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Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку

Интерфакс - Россия 10:11
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
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Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Футбол

Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.
RT на русском 11:53
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Политика

Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Lenta.ru 10:52
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Политика

Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:39
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

После удара "Газель" с водителем и четырьмя пассажирами загорелась, находившиеся в ней люди погибли на месте.
Российская газета 01:20
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
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США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
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В Госдуме организовали просмотр нового фильма Дудя про ВИЧ

Депутатам Госдумы организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про ВИЧ в России.
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Песков прокомментировал идею Зеленского о «городе мечты» для крымчан

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о «городе мечты» для крымчан, сообщает РИА Новости.
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Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

Исполнитель роли Бэтмена в новом фильме Роберт Паттинсон предстал в образе супергероя.
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Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

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Рассекречен новый кроссовер Volkswagen Tayron X

Новая модель Volkswagen Tayron X получит также 2-литровый двигатель мощностью 186 лошадиных сил.
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Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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