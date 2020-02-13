Экономика
Национальная служба новостейПравительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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Футбол
Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»
Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Армия и оружие
Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт»
Украинские танки Т-72 в ходе модернизации на Киевском бронетанковом ремонтном заводе получат динамическую систему защиты "Нож", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат" и навигационную систему СН-3003 "Базальт", сообщил АрміяІпfоrм исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Армия и оружие
В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»
32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».
Наука
Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Футбол
Маурисио назвал Карреру предателем
Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Политика
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.