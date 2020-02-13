Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов.

Биатлон Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Происшествия Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Армия и оружие Украинские Т-72 получат «Нож» и «Базальт» Украинские танки Т-72 в ходе модернизации на Киевском бронетанковом ремонтном заводе получат динамическую систему защиты "Нож", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат" и навигационную систему СН-3003 "Базальт", сообщил АрміяІпfоrм исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.

Политика Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Политика Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.

Армия и оружие В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал» 32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Футбол Маурисио назвал Карреру предателем Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Авто Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.