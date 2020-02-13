Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

Красная веснавчера в 20:41

Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

News.ruвчера в 12:15

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:24

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъвчера в 07:01

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ruвчера в 06:34

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 10:01

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАССвчера в 06:26
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Культура

Миро обрушилась с критикой на новое шоу Собчак на Первом канале

ФАН 03:26
Происшествия

Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

Российская газета 00:41
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ вчера в 18:29
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Коммерсантъ 04:10
Политика

Песков: Доверие к Лужкову восстановлено, нужно сохранить память о нем

РИА "Новости" / Евгений Биятов Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доверие к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову "безусловно восстановлено", поэтому следует сохранить память о нем. Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы о мемориальной доске в память о Лужкове.
РЕН ТВ 04:46
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
ФАН 11 февраля в 19:08
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Культура

Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Piter.tv 04:31
Политика

В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:02
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Авто

Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Новые автомобили 12 февраля в 07:53
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия вчера в 23:52
Политика

Дело MH17: Кремль предлагал провести суд в России

Как сообщает Reuters, соответствующий запрос Москва направила властям Нидерландов в октябре прошлого года и получила категорический отказ.
Грани.ру вчера в 04:30
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:58
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Кино

Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»

В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Культуромания 12 февраля в 03:48
Футбол

В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»

"Зенит" не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в "Сочи", решения по переходу нет, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 05:00
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Политика

В Турции усилили меры безопасности российского посольства из-за угроз

В Турции усилены меры по обеспечению безопасности российского посольства.
Деловое.ТВ 03:14
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
Политика

Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
ANNA-News вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей

Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:19
Кино

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
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