Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Происшествия
Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Политика
Песков: Доверие к Лужкову восстановлено, нужно сохранить память о нем
РИА "Новости" / Евгений Биятов Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что доверие к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову "безусловно восстановлено", поэтому следует сохранить память о нем. Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы о мемориальной доске в память о Лужкове.
Космос
NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде
Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Политика
В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Политика
Дело MH17: Кремль предлагал провести суд в России
Как сообщает Reuters, соответствующий запрос Москва направила властям Нидерландов в октябре прошлого года и получила категорический отказ.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Политика
Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Кино
Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»
В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Футбол
В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»
"Зенит" не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в "Сочи", решения по переходу нет, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
Происшествия
В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе
Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
В Турции усилили меры безопасности российского посольства из-за угроз
В Турции усилены меры по обеспечению безопасности российского посольства.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Политика
Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.