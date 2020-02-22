Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина. Вскоре документ внесут в Госдуму.
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Как сообщается на сайте кабмина
 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.
Фонтанка.Ру05:55

Подробнее о событии

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

News.ru02:22

Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации

Вести.Ru20 февраля в 05:45

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин

Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации

Москва 2420 февраля в 04:49

От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации

Комсомольская правда20 февраля в 04:30

Правительство рассмотрит вопрос об отгуле для медосмотра

Rambler News Service20 февраля в 04:13

Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин

Накануне.Ru20 февраля в 04:58
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В Азове произошел взрыв газа в жилом доме

Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.
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В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

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Со слов представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина, на финской железнодорожной сети в течение февраля будут тестировать прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, пишет РИА Новости.
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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