с чего всё началось

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина. Вскоре документ внесут в Госдуму.

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Политика Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.

Общество У эвакуированных из КНР граждан Украины в Новых Санжарах взяли анализы У эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу в населенном пункте Новые Санжары, взяли материал для исследований на вирус Covid-2019, сообщает 22 февраля «Сегодня».

Политика На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Общество Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.

Происшествия В Азове произошел взрыв газа в жилом доме Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.

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Происшествия На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.

Политика Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

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Спорт Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.