с чего всё началось

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина. Вскоре документ внесут в Госдуму.

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

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