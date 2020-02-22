Общество
РИА НовостиПравительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина. Вскоре документ внесут в Госдуму.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.Фонтанка.Ру05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации
Москва 2420 февраля в 04:49
От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации
Комсомольская правда20 февраля в 04:30
Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин
Накануне.Ru20 февраля в 04:58
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин
Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Армия и оружие
Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом
Ближневосточное новостное агентство Arab 24 опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по бомбардировщику Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Наука
Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Политика
Данилов о протестах: в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели
В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели.
Футбол
Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Кубка легенд
Следующий матч на турнире сборная России проведет 22 февраля против команды Португалии.
Хоккей
Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Единоборства
АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова
Происшествия
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая.
Происшествия
В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину
Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья.
Общество
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung
Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Наука
Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы
Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Здоровье