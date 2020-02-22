Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации. Об этом сообщается на сайте кабмина. Вскоре документ внесут в Госдуму.
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Как сообщается на сайте кабмина
 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации.
Фонтанка.Ру05:55

Подробнее о событии

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

News.ru02:22

Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации

Вести.Ru20 февраля в 05:45

Правительство рассмотрит вопрос об отгуле для медосмотра

Rambler News Service20 февраля в 04:13

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации

Москва 2420 февраля в 04:49

От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации

Комсомольская правда20 февраля в 04:30

Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин

Накануне.Ru20 февраля в 04:58

Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин

Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
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Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Армия и оружие

Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом

Ближневосточное новостное агентство Arab 24 опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по бомбардировщику Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб.
Lenta.ru вчера в 09:43
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Наука

Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов

Naked Science вчера в 09:58
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Политика

Данилов о протестах: в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели

В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели.
REGNUM 07:06
Футбол

Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Кубка легенд

Следующий матч на турнире сборная России проведет 22 февраля против команды Португалии.
Советский спорт вчера в 09:18
Хоккей

Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

ProstoProSport вчера в 23:44
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
Говорит Москва 06:53
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Единоборства

АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова

Sports.ru вчера в 03:44
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 03:36
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Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая.
РЕН ТВ 04:42
Происшествия

В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья.
РБК 07:03
Общество

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
РИА Новости 06:36
Футбол

«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Все про Спорт ру вчера в 18:02
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество

Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung

Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
News.ru 05:18
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Наука

Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы

Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Газета.Ru 20 февраля в 07:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 04:29
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Польза косточки авокадо

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