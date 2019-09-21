с чего всё началось

Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года. Подготовленный Минтрудом проект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства.

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