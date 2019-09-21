Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей
Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года. Подготовленный Минтрудом проект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства.
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Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 19 сентября в 05:20
с чего всё началось
Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает пресс-служба Минтруда РФ.Реальное время19 сентября в 09:21
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Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
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Правительство России установит в четверг МРОТ с 1 января в размере 12130 рублей
ПРАЙМ18 сентября в 17:17
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