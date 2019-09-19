Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать318
Дмитрий Медведев
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM вчера в 05:20

Подробнее о событии

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 08:47

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Газета.Ruвчера в 09:07

Медведев сообщил, что МРОТ в 2020 году увеличится на 850 рублей

ТАССвчера в 04:46

Медведев рассказал об увеличении зарплат в России

Lenta.ruвчера в 06:41

Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Вести.Ruвчера в 07:37

Власти решили повысить зарплаты трем миллионам россиян

URA.Ruвчера в 07:59

С нового года минимальная зарплата в России составит 12 130 рублей

Башинформ18 сентября в 02:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:56, Вашингтон
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

URA.Ru 11:01
Политика

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Политика

ВС Абхазии отказался признать итоги выборов недействительными

Верховный суд (ВС) Абхазии признал законным решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики, в то время как иск его оппонента Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов не удовлетворён.
RT на русском 11:37
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии

Вести.Ru 09:09
Армия и оружие

Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Политика

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
Футбол

РФС обосновал решение оставить Кокорина без футбола

Lenta.ru 09:59
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Армия и оружие

Басурин выступил с заявлением об обострении на горловском направлении

По данным разведки ДНР, уточнил Басурин, в этой связи командующим «ООС» Кравченко отданы указания на усиление обстрелов на горловском направлении.
ИА Новороссия 10:30
Политика

В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
Известия 08:03
Авто

Renault Duster получил коллекционное издание

Румынская Dacia, которая выпускает французские автомобили для европейского рынка, начала принимать заказы на ограниченную серию внедорожников Duster в исполнении Black Collector.
SpeedMe 09:22
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Происшествия

В Воронеже к банку на улице Кольцовской съехались спецслужбы

В Воронеже к банку, расположенном на улице Кольцовской, 46, сегодня днем, 20 сентября, съехались спецслужбы.
TV Губерния 08:20
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Культура

Микки Рурк хочет быть похороненным на Украине

Рурк подчеркнул, что не хочет быть похороненным в США.
Live24 05:54
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

Вечерний курьер вчера в 04:03
Спорт

Шипулин решил перечислять ветеранам половину зарплаты депутата Госдумы

РИА Новости вчера в 13:08
Политика

МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну

Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС вчера в 10:53
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Политика

В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook

По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное