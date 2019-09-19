Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.

Общество В Росгидромете дали прогноз на предстоящую зиму Температурный фон на большей части территории России в ближайшие полгода ожидается около и выше средних многолетних значений, сообщается 20 сентября на сайте Росгидромета.

Политика Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Авто Toyota выпустила кабриолет для императора Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Политика Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Единоборства Замковой стал финалистом ЧМ по боксу Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Политика Киев объявил о планах продать крейсер «Украина» Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общество Маршрутка или гироскутер: Какой вид транспорта вам подходит «Комсомолка» решила заглянуть в гороскоп и узнать, какой транспорт подойдет вам лучше всего.

Армия и оружие Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Политика РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.