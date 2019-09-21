Экономика

Вести.RuВести.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
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Дмитрий Медведев
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 19 сентября в 05:20
с чего всё началось
Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает
 пресс-служба Минтруда РФ.
Реальное время19 сентября в 09:21

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Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

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Кабмин РФ одобрил повышение МРОТ до 12,1 тыс. руб

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РИА Новости19 сентября в 08:47

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