Экономика
Газета.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 05:20
с чего всё началось
Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает пресс-служба Минтруда РФ.Реальное время09:21
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
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Динамо (Киев) — Мальме 1:0 (2-й тайм)
Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
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Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
В интернете появилась петиция с просьбой уволить ректора вуза "Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписи на сообщество в социальных сетях", — говорится в тексте петиции, которую запустила бывшая студентка вуза Александра Папшанова.
Lenta.ru 11:01
Политика
Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Кино
«Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»
Согласно правилам Американской Киноакадемии, чтобы картина имела возможность выдвигаться на соискание премии «Оскар», она должна выйти в прокат в срок до 30 сентября минимум на семь дней.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
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«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
Чемпионат 12:04
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Игры
Steam вынудили дать игрокам возможность продавать свои игры из библиотеки
По словам авторов интернет-портала Numerama, юристы работали над этим делом около трех лет: ”Постановлением от 17 сентября судом Парижского округа Организация по защите прав потребителей считает необходимым отменить ряд правил, установленных Valve в отношении пользователей Steam”, — говорится на сайте.
Ferra 12:13
Армия и оружие
В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия
«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно вчера в 06:54
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В Грозном загорелся торговый центр
Вести.Ru 14:23
Политика
Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху "удивлен и разочарован" решением главы центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца отказаться от встречи с ним для обсуждения формирования широкого правительства по итогам состоявшихся 17 сентября выборов.
Комсомольская правда 10:12
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Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
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Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Авто
Honda презентовала обновленный кроссовер Honda CR-V
Для североамериканского рынка представили две версии CR-V 2020 модельного года: с традиционным ДВС и гибридной силовой установкой.
Тарантас Ньюс 02:30
Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43