Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать354
Дмитрий Медведев
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 19 сентября в 05:20

Подробнее о событии

Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

Эхо Москвы07:30

Кабмин РФ одобрил повышение МРОТ до 12,1 тыс. руб

РЕН ТВ04:59

С нового года минимальная зарплата в России составит 12 130 рублей

Башинформ18 сентября в 02:56

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости19 сентября в 08:47

Власти решили повысить зарплаты трем миллионам россиян

URA.Ru19 сентября в 07:59

Медведев сообщил, что МРОТ в 2020 году увеличится на 850 рублей

ТАСС19 сентября в 04:46

Правительство повысило МРОТ до 12130 рублей

Московский Комсомолец05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

Рамблер вчера в 07:43
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Футбол

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Наука

Октава оказалась культурным феноменом

Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 вчера в 12:35
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Космос

Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»

Космонавт из РФ Александр Скворцов на борту Международной космической станции (МКС) обнаружил причину, которая помешала стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" в конце августа.
Московский Комсомолец 19 сентября в 12:19
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия

В Таиланде найдены мертвыми гражданин России и его питбуль

Вести.Ru 14:13
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ

К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Единоборства

Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Происшествия

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Космос

Огромный вулкан на луне Юпитера скоро начнёт извергаться

В начале извержения кратер вулкана начинал светиться из-за приливающей к жерлу лавы, оставаясь таким на протяжении 230 дней, а затем снова начинал темнеть.
Машины и Механизмы 18 сентября в 16:23
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика Сегодня 05:22
Автоспорт

Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»

Sportbox.RU 12:33
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

Газета.Ru вчера в 12:52
Происшествия

В Крыму загорелся мужской монастырь

Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
Происшествия

Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания

Московский Комсомолец вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное