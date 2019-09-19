Экономика
Газета.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 05:20
с чего всё началось
Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает пресс-служба Минтруда РФ.Реальное время09:21
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В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
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Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
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Тарантас Ньюс 02:32
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Экономика
Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
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Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
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Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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NASA получило «Эмми» за интерактивные трансляции спуска InSight и запуска Crew Dragon
Трансляция спуска аппарата InSight на поверхность Марса была отмечена как Лучшая оригинальная интерактивная программа (Outstanding Original Interactive Program), а трансляция первого тестового запуска пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon выиграла приз как Лучшая интерактивная программа (Outstanding Interactive Program), говорится на сайте ведомства.
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Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
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Газета.Ru вчера в 23:59
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
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Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
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