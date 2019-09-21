Экономика
ТАССПравительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
Читать в источнике
Оценить376
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 19 сентября в 05:20
с чего всё началось
Отмечается, что повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, передает пресс-служба Минтруда РФ.Реальное время19 сентября в 09:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
Эхо Москвывчера в 07:30
Правительство России установит в четверг МРОТ с 1 января в размере 12130 рублей
ПРАЙМ18 сентября в 17:17
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Общество
Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь
Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города».
RT на русском 03:40
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Армия и оружие
WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана
Представитель хуситов Мухаммед Абдул Салям отрицает информацию о том, что повстанцы направляли какое-либо предупреждение о возможных атаках со стороны Ирана.
РБК 02:47
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Гаджеты
Xiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi
Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) назвал официальную дату выхода бюджетного смартфона Redmi 8A, который ранее был замечен в базе данных TENAA.
UfacityNews.ru вчера в 06:46
Футбол
«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
ProstoProSport 05:56
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
LiveSport.ru 06:07
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Музыка
Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:16
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45