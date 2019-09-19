Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Футбол «Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10 «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.

Политика Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Общество На выходных москвичей ждет мокрый снег Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.

Политика Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Авто Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».

Политика В Оренбург прибыл Владимир Путин В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.

Происшествия Детей из России облили горящим маслом в Турции В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

Общество Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Армия и оружие В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Авто Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Космос «Российский Falcon 9» оказался дешевле американского Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.

Космос Астронавтов на МКС разбудили ночью из-за сломанного морозильника Наземные специалисты подняли ночью американских астронавтов на борту МКС из-за неисправного морозильника, где хранились результаты научных экспериментов, сообщает РИА "Новости".