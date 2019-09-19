Экономика
Газета.RuПравительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить334
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM вчера в 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:11, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10
«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.
RT на русском вчера в 17:32
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН
Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Общество
На выходных москвичей ждет мокрый снег
Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Вести Подмосковья вчера в 06:01
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Шоу-бизнес
Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова
Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК вчера в 18:54
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».
Автоновости дня вчера в 02:23
Общество
Назван самый вкусный сыр в России
Lenta.ru 18 сентября в 01:07
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».
Коммерсантъ вчера в 12:12
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Армия и оружие
В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты
Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.
Вести.Ru вчера в 23:59
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России
В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Авто
Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V
Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Известия вчера в 06:27
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru вчера в 05:59
Гаджеты
IOS 13 вышла официально. На какие смартфоны ее можно установить сейчас
Российская газета вчера в 15:38
Космос
Астронавтов на МКС разбудили ночью из-за сломанного морозильника
Наземные специалисты подняли ночью американских астронавтов на борту МКС из-за неисправного морозильника, где хранились результаты научных экспериментов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:47
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59