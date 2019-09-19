с чего всё началось

Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Политика Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Политика Новак оценил переговоры по газу с Украиной Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».

Авто Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Политика Посол Украины в Сербии предложил создать стратегию по развалу России Посол Украины в Сербии Александр Александрович предложил мировому сообществу разработать стратегию по развалу России.

Транспорт В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Шоу-бизнес За Ольгу Бузову в платье от дочери Кадырова вступилась мусульманка Мусульманка, чеченский продюсер Амина Оздамирова вступилась за Ольгу Бузову, попавшую под шквал критики за мусульманский наряд на мероприятии у дочери Главы Чечни Айшат Кадыровой 16 сентября 2019 в Москве.

Экономика «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»

Футбол РФС объявил о подписании соглашения с «Почтой России» РФС и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве, объявил журналистам глава организации Александр Дюков.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Здоровье Малышева дала советы молодым проституткам Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.