Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".В источнике
С чего всё началось
Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков
Вице-президент Moody's в России и СНГ Денис Перевезенцев считает, что инициатива Минфина приведет к увеличению доли НДПИ в выручке горнорудных компаний, которая сейчас менее 5%.
Коммерсантъ18:05
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