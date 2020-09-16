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Интерфакс
Интерфакс

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

Вице-президент Moody's в России и СНГ Денис Перевезенцев считает, что инициатива Минфина приведет к увеличению доли НДПИ в выручке горнорудных компаний, которая сейчас менее 5%.
Коммерсантъ18:05
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РБК

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений

РБК13:28
Lenta.ru

В России решили «секретно» повысить налог

Lenta.ru04:22
ТАСС

Минфин объяснил рост НДПИ для металлургии и химии антикризисными мерами на фоне пандемии

ТАСС12:31
Коммерсантъ

Премьер-министр поддержал повышение налогов для металлургов и химиков

Коммерсантъ11:12
Интерфакс

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Интерфакс12:45
Дождь

Минфин предложил повысить налог на добычу удобрений и цветных металлов в 3,5 раза

Дождь03:26
Эхо Москвы

Власти России, по данным газеты «Коммерсантъ», хотят собрать 90 миллиардов рублей с металлургов и химиков

Эхо Москвы01:31

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Коммерсантъ13:40
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США начали испытания истребителя нового поколения

Прежде чем будет принято решение начать серийное производство истребителей нового поколения, необходимо определиться, сколько самолетов ВВС США собираются приобрести и когда они планируют начать их закупку - то есть рассмотреть все варианты, которые могут повлиять на бюджет 2022 финансового года.
Газета.Ru08:07
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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