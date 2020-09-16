Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений
Правительство одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента».В источнике
С чего всё началось
Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков
На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний "в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России", а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05
Подробнее о событии