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РБК
РБК

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений

Правительство одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Власти хотят собрать 90 млрд руб. с металлургов и химиков

На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний "в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России", а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.
Коммерсантъвчера в 18:05
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Интерфакс

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Интерфаксвчера в 02:59
РБК

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений

РБКвчера в 13:28
Коммерсантъ

Премьер-министр поддержал повышение налогов для металлургов и химиков

Коммерсантъвчера в 11:12
Lenta.ru

В России решили «секретно» повысить налог

Lenta.ruвчера в 04:22
Дождь

Минфин предложил повысить налог на добычу удобрений и цветных металлов в 3,5 раза

Дождьвчера в 03:26
ТАСС

РСПП попросил Мишустина дать поручение доработать проект закона, повышающего НДПИ

ТАССвчера в 15:12
Эхо Москвы

Власти России, по данным газеты «Коммерсантъ», хотят собрать 90 миллиардов рублей с металлургов и химиков

Эхо Москвывчера в 01:31

ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов
Саминвесторвчера в 08:53
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русскомвчера в 05:58
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