На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний "в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России", а также нарушает обещание президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.

Коммерсантъ вчера в 18:05