Депутат добавил, что размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении и от 100 до 150 тысяч рублей — при повторном. Дисквалифицировать впервые нарушивших новую норму чиновников предлагается не более чем на год, а тех, кто попадется снова — до двух лет.

В России чиновников решили наказывать за хамство

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