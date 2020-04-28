Политика
Lenta.ruВ России чиновников решили наказывать за хамство
Депутат добавил, что размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении и от 100 до 150 тысяч рублей — при повторном. Дисквалифицировать впервые нарушивших новую норму чиновников предлагается не более чем на год, а тех, кто попадется снова — до двух лет.
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Кабмин одобрил предложение штрафовать чиновников на 150 тысяч рублей за хамство
Российская газета03:56
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Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Тульский «Арсенал» сможет доиграть чемпионат России не раньше 21 июня
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Спорт71 вчера в 10:01
Спорт
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Sostav.ru 03:35
Общество
Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер
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RT на русском 04:53
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Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
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РИА Новости 05:45
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Наука
Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса
Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
OAnews 06:20
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Общество
Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:23
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Чемпионат Италии могут завершить досрочно
Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня.
ГЛАС.RU 06:32
Общество
В России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
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Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Здоровье
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Происшествия
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Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.
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Paparazzi.ru 06:09
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
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Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
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Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
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В США расширили список симптомов коронавируса
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37