Экономика
Говорит МоскваПравительство одобрило проект бюджета до 2022 года
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:46, Вашингтон
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия вчера в 05:27
Общество
Оксимирон поддержал фигурантов «московского дела»
19 сентября на канале YouTube в прямой трансляции рэпер Оксимирон выступил с защитным словом в поддержку фигурантов "Московского дела".
VSE42.RU 05:25
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 18 сентября в 08:13
Происшествия
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку
В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипажи, один из которых напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:42
Политика
Сергей Аксенов переизбран главой Крыма
Ранее президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма — действующего главы республики Сергея Аксенова (член «Единой России»), депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.
BFM.ru 05:35
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Армия и оружие
Глава Калининградской области посоветовал не связываться с их военными
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не советует США рисковать и нападать на регион.
RT на русском 04:00
Политика
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 18 сентября в 11:53
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ вчера в 12:20
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
РИА Новости 03:59
Политика
Лукашенко подписал документ об упрощении визового режима с ЕС
Соглашение об упрощении визового режима между Белоруссией и ЕС предполагает снижение стоимости визового сбора с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.
Lenta.ru 05:41
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Футбол
«Дюделанж» принес Люксембургу первую победу в еврокубках
Год назад Дюделанж набрал одно очко на групповом этапе Лиги Европы.
Советский спорт вчера в 14:53
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor вчера в 15:22
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47