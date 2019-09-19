Экономика
Говорит МоскваПравительство одобрило проект бюджета до 2022 года
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Происшествия
В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни
В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд-парк», сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Ведомости вчера в 14:45
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Причина заключается в том, что смартфоны линейки не будут оснащены приложениями американской корпорации Google.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда
Министерство обороны России в ответ на слова главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области заявило о надежной защите этого региона.
Lenta.ru 05:51
Политика
«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа
В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.
Известия вчера в 12:56
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Культура
В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания вчера в 13:21
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 18 сентября в 05:38
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия
Застреливший коллегу полицейский попытался сбежать после убийства
Отмечается, что полицейского удалось задержать во дворах после того, как он попытался сбежать.
Российская газета 18 сентября в 14:35
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 04:35
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews 18 сентября в 02:54
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Опубликован список смартфонов Samsung, которые получат новую мобильную операционную систему Android 10 вслед за устройствами серии Pixel от компании Google.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 34 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 33,98 копейки - до 70,5975 рубля, курс доллара уменьшился на 37,12 копейки - до 63,8487 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:33
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Происшествия
У задержанного Махи Идрисова изъяли арсенал оружия и боеприпасов
Говорит Москва 01:53
Общество
Роскачество нашло в детском яблочном пюре следы пестицидов
В ходе исследования экспертами Роскачества 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре в некоторых образцах были найдены следы пестицидов.
RT на русском 01:28
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08