Экономика
Говорит МоскваПравительство одобрило проект бюджета до 2022 года
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Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru 18 сентября в 20:59
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру 18 сентября в 06:30
Армия и оружие
В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»
Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Армия и оружие
Казанские Ту-22М3 разбомбили условные цели противника
БИЗНЕС Online 03:02
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Авто
Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия)
В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
ИноСМИ 03:42
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников
Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика
Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»
В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН
Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии.
Политика Сегодня 03:23
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Происшествия
Банда коллекторов занималась вымогательством на Ставрополье
В Ставропольском крае банда коллекторов окажется на скамье подсудимых. Злоумышленники занимались вымогательством на территории региона.
Регион online 03:54
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Кино
Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране
РЕН ТВ вчера в 10:00
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Грозном
Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном.
RT на русском 02:31
Армия и оружие
В США испытали первый беспилотный самолет-заправщик
Boeing провела успешный испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика MQ-25 Stingray.
РБК 02:34