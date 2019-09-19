Сегодня правительство рассматривало проект бюджета на 2020-2022 годы.

Правительство одобрило проект бюджета до 2022 года

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