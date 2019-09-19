Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство одобрило проект бюджета до 2022 года

Сегодня правительство рассматривало проект бюджета на 2020-2022 годы.
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Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

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Правительство заложило профицит бюджета на ближайшие три года

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Правительство «с мантрами» одобрило бюджет на три года

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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:11

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Российская газетавчера в 17:04

Правительство России одобрило проект бюджета на три года

RT на русскомвчера в 06:45

Правительство РФ в целом одобрило макропрогноз на 2020-2022 годы

Финмаркетвчера в 06:55
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В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru 18 сентября в 20:59
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Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу

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США не смогут противостоять гиперзвуковым ракетам России

ФАН 02:49
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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру 18 сентября в 06:30
Армия и оружие

В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Армия и оружие

Казанские Ту-22М3 разбомбили условные цели противника

БИЗНЕС Online 03:02
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Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Авто

Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия)

В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
ИноСМИ 03:42
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В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Армия и оружие

Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
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Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика

Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»

В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Технологии

В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций

Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия

Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
Происшествия

Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН

Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии.
Политика Сегодня 03:23
Происшествия

На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Происшествия

Банда коллекторов занималась вымогательством на Ставрополье

В Ставропольском крае банда коллекторов окажется на скамье подсудимых. Злоумышленники занимались вымогательством на территории региона.
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Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
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Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Футбол

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Кино

Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране

РЕН ТВ вчера в 10:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Грозном

Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном.
RT на русском 02:31
Армия и оружие

В США испытали первый беспилотный самолет-заправщик

Boeing провела успешный испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика MQ-25 Stingray.
РБК 02:34
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