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Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

Готов первый коммерческий шлюз МКС – видео его работы

Доставит воздушный шлюз на МКС ракета SpaceX Falcon 9. Это первый в своем роде коммерческий воздушный шлюз, предназначенный для доставки полезных нагрузок и других материалов с борта герметичной космической станции во внешний вакуум.
Популярная механикавчера в 08:32

«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

На девушку посыпались угрозы и обвинения в развале семьи, поэтому она решила пойти на шоу и рассказать о том, как все было 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала со стриптизером Сергеем Глушко, обнародовала интимные кадры, передав их телеканалам, сообщает "Радио Комсомольская правда".
«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером
Толк23:29
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Немецкий футбольный клуб пропустил 37 мячей из-за правил социального дистанцирования

В Германии любительский футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» проиграл своему сопернику с хоккейным счетом 0:37 из-за того, что соблюдал правила социального дистанцирования, пишет издание Stuttgarter Nachrichten.
МИР 2400:29

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUMвчера в 01:51
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