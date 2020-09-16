Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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