Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных

Попытка нарушения договорённостей между российскими и американскими военными может стать очень большой ошибкой для США, поскольку Россия может закрыть воздушное пространство над северной и восточной частями Сирии и атаковать любые цели без предупреждения, поскольку российские войска находятся на территории Сирии на совершенно законных основаниях.