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Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

Попытка реванша? Опубликованы кадры атаки американских вертолётов Apache на российских военных

Попытка нарушения договорённостей между российскими и американскими военными может стать очень большой ошибкой для США, поскольку Россия может закрыть воздушное пространство над северной и восточной частями Сирии и атаковать любые цели без предупреждения, поскольку российские войска находятся на территории Сирии на совершенно законных основаниях.
Avia.pro20:01
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Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Газета.Ru20:56
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомостивчера в 07:26
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В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
Политика Сегодня15 сентября в 12:21
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В Госдуме заявили о незаконном участии НКО-иноагентов в выборах

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что российские НКО-иноагенты незаконно участвовали в выборах.
Интерфаксвчера в 14:46
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