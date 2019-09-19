Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.

Наука Пиво препятствует развитию диабета второго типа Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Наука Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.

Политика Саммит «нормандской четвёрки» в ближайшее время не состоится Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, в ближайшее время не состоится.

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Происшествия Российских детей облили горящим маслом в Турции Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.

Финансы ЦБ отмечает рост долговой нагрузки россиян Банк России видит рост долговой нагрузки россиян, а также увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

Футбол «Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы Матч первого тура группового турнира Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем» завершился крупным поражением российского клуба со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.

Армия и оружие Второй британский авианосец впервые вышел в море на ходовые испытания Второй британский авианосец типа Queen Elizabeth - Prince of Wales ("Принц Уэльский") - впервые вышел в море и проходит ходовые испытания.

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: Старый Рэмбо Сильвестр Сталлоне, бодро завершивший нулевые своеобразной ностальгической трилогией «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые», в десятые годы набранный темп резко сбавил, последовательно превращаясь в собственную бледную тень, что особенно заметно по трилогии «План побега», которая чахла прямо у нас на глазах вместе со своим автором.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Игры Раскрыты способы купить запрещенную в России новую часть Call of Duty За последнюю неделю в сети ходило много слухов и информации о новой части популярной серии шутеров Call of Duty — Call of Duty: Modern Warfare.

Футбол ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Армия и оружие Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.

Религия В РПЦ ответили Смирнову, предложившему не крестить ЭКО-детей Призыв протоиерея Димитрия Смирнова не крестить детей, которые рождены благодаря ЭКО, не согласуется с позицией церкви, заявил Владимир Легойда, официальный представитель РПЦ, в телеграмм-канале: "В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рождённого в результате суррогатного материнства".

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Авто Skoda готовит обновленный Skoda Rapid Rapid для Китая будет стилистически переделан под новый европейский хэтчбек Skoda Scala: автомобилю дали похожую переднюю часть, заменили бамперы и наградили горизонтальными задними фонарями с дополнительными секциями на крышке багажного отделения.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.

Спорт Дина Аверина взяла золото чемпионата мира в упражнениях с булавами Россиянка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в Баку в упражнениях с булавами.

Политика Российская разведка собирает данные об атаках на НПЗ Саудовской Аравии Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин завил, что Россия собирает данные об атаках беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.