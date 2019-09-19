Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Происшествия
Две девушки спасли томичку от насильника
В Томске две девушки помогли томичке спастись от жителя села Тимирязевское, который впоследствии был арестован за совершение насильственных действий сексуального характера, сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР по Томской области.
НИА-Томск 07:32
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС 21:59
Политика
Дональд Трамп встретился с Марком Цукербергом
Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.
Вести.Ru 21:06
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Артист скончался в возрасте 92 лет. Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.
Пятый канал 15:09
Кино
Фильм «Текст» может побороться за Оскар
Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли может побороться за «Оскар», передает РИА Новости.
Авторадио 17 сентября в 02:50
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Экономика
До 2021 года в Якутии на переселение «аварийки» потратят более 20 млрд рублей
До 2021 года в Якутии на переселение граждан из «аварийки» дополнительно выделят свыше 20 млрд рублей.
Строительная Газета 02:28
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Онколог назвал выход Заворотнюк из комы «добрым знаком»
Вечерняя Москва вчера в 15:14
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Причиной запрета продаж определенных версий Lada Largus стал возможный дефект в топливной системе. Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн».
Автоновости дня 02:23
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Транспорт
От Омска до Новосибирска запускают скоростной электропоезд «Ласточка»
Новосибирск и Омск свяжет скоростной электропоезд «Ласточка».
REGNUM вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым
Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ТВ Центр 12:20
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Футбол
Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подписал новый пятилетний контракт с лондонским клубом.
Sport24.ru 13:56
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28