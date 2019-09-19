Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Правительство одобрило профицитный бюджет на ближайшие 3 года

Эхо Москвы09:31

Правительство заложило профицит бюджета на ближайшие три года

РБК14:30

Кабмин в целом одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Известия09:51

Бюджетные проектировки должны поддержать экономический рост в начале 2020 года

Коммерсантъ18:36

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости07:11

Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

ТАСС07:06

Правительство России одобрило проект бюджета на три года

RT на русском06:45
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Политика

«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа

В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.
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Авто

Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS

Газета DAILY 14:24
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Кино

Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

VSE42.RU вчера в 23:52
Общество

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Коммерсантъ 14:08
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru вчера в 12:25
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Гаджеты

Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10

3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Игры

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Политика

США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Армия и оружие

Россия совместно с партнерами проведет масштабные учения «Центр-2019»

iReactor 14:14
Кино

Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
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Армия и оружие

В Пентагоне планируют переброску истребителей в Саудовскую Аравию

РЕН ТВ 18:12
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
РБК 17:00
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Волейбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы

Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейбола. По его итогам, определились все участники плей-офф.
Спорт день за днем 17:29
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

Российская газета вчера в 10:21
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
Gazeta.SPb 00:17
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

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Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщил телеканалу "Аль-Арабия" представитель коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости 18:45
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