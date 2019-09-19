Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Российская газета07:11

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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

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Правительство одобрило проект бюджета до 2022 года

Говорит Москва06:51

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RT на русском06:45
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