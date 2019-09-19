Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Космос
Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»
В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Политика
В Кремле отреагировали на отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»
Отказ представителей Киева в Контактной группе подписать текст «формулы Штайнмайера» противоречит прежним договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:23
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Армия и оружие
«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»
Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области.
ТАСС 18:08
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Наука
Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа
Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
РИА Новости 10:34
Политика
Помпео предоставит Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео после визита в Саудовскую Аравию заявил о готовности предоставить американскому президенту Дональду Трампу информацию о недавнем нападении на нефтяные объекты королевства.
Вестник Кавказа 10:03
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Экономика
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
Происшествия
В Омской области подростки изнасиловали 14-летнюю девочку
Девочка возвращалась домой, в это время на нее напали подростки в возрасте 13,14 и 15 лет, затащили в безлюдное место и изнасиловали.
9111.ru 07:41
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21