Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
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Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт вчера в 15:25
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Авто
Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V
Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Известия вчера в 06:27
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Гаджеты
Xiaomi наконец показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi наконец опубликовала первое официальное компьютерное изображение нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который должен быть представлен на следующей неделе.
iXBT.com вчера в 13:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Экономика
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее.
Российская газета 17 сентября в 15:19
Политика
Министр обороны США пообещал «защитить» выборы президента 2020 года
Министр обороны США Марк Эспер пообещал защитить "демократические ценности" страны от внешних угроз и заявил, что Пентагон одной из своих основных миссий видит безопасность грядущих в 2020 году выборов президента.
Life.ru вчера в 19:01
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru вчера в 08:47
Авто
Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
SpeedMe вчера в 03:32
Наука
Композит из древесных волокон и паучьего шелка может заменить пластик
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
News.ru вчера в 22:38
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru вчера в 05:02
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело вчера в 10:10
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 16:01
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда вчера в 07:09
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01