Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.РИА Новости06:53
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Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Онколог назвал выход Заворотнюк из комы «добрым знаком»
Вечерняя Москва вчера в 15:14
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Технологии
В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 74 вуза РФ
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.
REGNUM 06:49
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Наука
IBM обновила самый мощный коммерческий квантовый компьютер
Компания IBM обновила свою коммерческую квантовую вычислительную систему, увеличив её производительность в два раза.
Вести.Хайтек вчера в 13:32
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда вчера в 08:59
Гаджеты
Xiaomi 25 сентября представит свой самый дешевый смартфон Redmi
В компании Xiaomi озвучили дату, когда пройдет презентация их нового смартфона модели Redmi 8A.
В городе R 06:20
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Примечательно, что только в позапрошлом году была решена судьба проекта, названного как Lada 4x4 NG или "Нива 3".
Pnzdrive вчера в 11:32
Энергетика
WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17
Общество
В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа
В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы
Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
Культура
В Южноуральске откроют виртуальный концертный зал
На создание зала в Доме культуры наш город получит около 3 миллионов рублей.
Вся округа (г. Южноуральск) 01:01
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
Французские власти сообщили о крушении бельгийского истребителя F-16 в населённом регионе Франции. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 06:33
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Экономика
Медведев назвал размер материнского капитала в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабинета министров, что в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тысяч рублей.
Ореанда-Новости 06:40
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Финансы
ЦБ считает правильным блокировку личных счетов ИП
Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.
Саминвестор вчера в 02:44
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30