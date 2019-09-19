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с чего всё началось

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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