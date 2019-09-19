Экономика

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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.
РИА Новости06:53

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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Российская газета07:11

Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

ТАСС07:06

Правительство России одобрило проект бюджета на три года

RT на русском06:45

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости06:53

Правительство одобрило проект бюджета до 2022 года

Говорит Москва06:51

Кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года

РБК06:55

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2020-2022 годы

Московский Комсомолец06:42
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика

Армия США приведена в боевую готовность

АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Общество

Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Энергетика

WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака

Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 17 сентября в 08:17
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Заворотнюк вывели из критического состояния

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Общество

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

Medical Note вчера в 20:46
Экономика

В 2020 году материнский капитал составит 466 тысяч рублей

18 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в 2020 году сумма материнского капитала будет составлять свыше 466 тысяч рублей.
МонаВиста 06:41
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

BFM.ru 05:34
Общество

В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа

REGNUM 04:48
Здоровье

Минздрав РФ оценил заявления об угрозе скачка смертности от рака

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн прокомментировал сообщения о возможном росте числа заболевших раком в ближайшие десять лет.
ФАН вчера в 17:53
Культура

В Южноуральске откроют виртуальный концертный зал

На создание зала в Доме культуры наш город получит около 3 миллионов рублей.
Вся округа (г. Южноуральск) 01:01
Политика

Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Космос

Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Как отмечает Phys.org, масса нейтронной звезды такова, что масса объекта размером с кубик сахара, содержащего вещество этой нейтронной звезды, на Земле будет равна 100 млн тонн или примерно массе всего населения планеты.
Rambler News Service 17 сентября в 10:26
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

RT на русском 03:57
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Кино

Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»

News.ru 07:14
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Общество

Синоптики дали прогноз о первом снеге в Центральной России

В воскресенье, 22 сентября, на европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 06:15
Шоу-бизнес

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Спорт

Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Представляющий Тюменскую область Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на летнем чемпионате России по биатлону.
Газета.Ru 07:53
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Футбол

Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
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