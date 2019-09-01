Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Правительство одобрило профицитный бюджет на ближайшие 3 года

Эхо Москвы09:31

Кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года

РБК06:55

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости07:11

Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

ТАСС07:06

Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъ08:26

Региональное здравоохранение ожидает рекордный прирост субвенций из ФОМС в 2020 году

Medvestnik.ru03:24

РТК одобрила проекты бюджета России и внебюджетных фондов

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 08:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Футбол

«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»

Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Чемпионат 10:30
Наука

Предел массы нейтрино сократили вдвое

Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 17 сентября в 10:37
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол

Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (2-й тайм)

Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Sport24.ru 10:27
Политика

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Армия и оружие

Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой

Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
Гаджеты

Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
Известия 12:08
Кино

Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране

РЕН ТВ 10:00
Происшествия

СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска

РИА Новости 13:50
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском 13:31
Политика

Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru вчера в 11:09
Футбол

Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».
Матч ТВ 13:41
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Армия и оружие

Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Космос

Ученые создали первый прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA

Швейцарские ученые заявили, что им удалось создать первый прототип лазера для строящейся орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA.
ТАСС 10:11
Космос

Замечен необъяснимый космический феномен

Lenta.ru 13:06
Наука

В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля

Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
МедиаПоток 16 сентября в 13:12
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное