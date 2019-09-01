Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.
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РТК одобрила проекты бюджета России и внебюджетных фондов
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 08:21
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Футбол
«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»
Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Чемпионат 10:30
Наука
Предел массы нейтрино сократили вдвое
Международная группа ученых объявила о прорыве в измерении массы нейтрино, одной из самых распространенных, но все же неуловимых элементарных частиц в нашей Вселенной.
Индикатор 17 сентября в 10:37
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (2-й тайм)
Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru.
Sport24.ru 10:27
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Армия и оружие
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100
Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
Известия 12:08
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru вчера в 11:09
Футбол
Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».
Матч ТВ 13:41
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Армия и оружие
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Космос
Ученые создали первый прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA
Швейцарские ученые заявили, что им удалось создать первый прототип лазера для строящейся орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA.
ТАСС 10:11
Космос
Замечен необъяснимый космический феномен
Lenta.ru 13:06
Наука
В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля
Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
МедиаПоток 16 сентября в 13:12