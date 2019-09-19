Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.
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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.РИА Новости07:11
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Политика
Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
На Украине возбудили дело против крымских журналистов
Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 17 сентября в 00:23
Шоу-бизнес
Алек Болдуин в шестой раз станет отцом
Несколько часов назад жена Алека Болдуина – Хилария Болдуин – объявила о беременности.
ОК! вчера в 22:59
Общество
Ленобласть готовится к первому снегу
Российская газета 07:38
Армия и оружие
50 лет назад впервые поднялся в воздух вертолет Ми-24
Легендарному вертолету Ми-24 стукнуло 50 лет.
Газета.Ru 07:11
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка.
РБК 02:01
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Авто
Назван ТОП-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора autospot.ru назвали десятку самые невостребованных автомобиле у покупателей в России, которые приобретают через Интернет.
Народные новости 09:23
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие
Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму
В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.
ТК Звезда 06:58
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка
Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.
OvideO.ru 17 сентября в 09:04
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Общество
ОП предупредила «КВС» об угрозе срыва реконструкции проспекта Кирова
Прокурор Саратова Сергей Ломакин заявил, что при реконструкции были допущены нарушения правил благоустройства, а также то, что безопасность пешеходов и рабочих не была обеспечена должным образом.
Взгляд-инфо 07:00