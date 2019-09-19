Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина, решение по основным параметрам принято, на доработку документа отведено десять дней.

с чего всё началось

Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.

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