Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы
Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РТК одобрила проекты бюджета России и внебюджетных фондов
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 08:21
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Происшествия
Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Гузеева публично призналась в своей фригидности
Гузеева неожиданно разоткровенничалась и призналась на всю страну, что секс никогда не доставлял ей истинного наслаждения и все эти постельные упражнения она выполняла лишь по необходимости.
Uznayvse.ru 01:20
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
Вести.Ru 14:23
Происшествия
Неизвестные «заминировали» все мосты, торговые центры и роддомы Киева
Неизвестный сообщил полиции Киева о минировании всех родильных домов, торговых центров и мостов украинской столицы, передает "Вартові Еспрессо".
РБК 13:21
Футбол
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Базелем»
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
Sport24.ru 11:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
Большинство стран Совета Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:08
Общество
Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Инфорос 17 сентября в 02:48
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье
Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Наука
Ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа
Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования.
РИА Новости 10:34
Общество
Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.
Православие и Мир вчера в 07:26
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на организаторов мероприятия завели административное дело.
Российская газета 13:27
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Происшествия
Аваков хочет взять на поруки «заминировавшего мост» сержанта
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько.
Аргументы недели 13:07
Происшествия
У бывшего вице-президента «Анжи» нашли арсенал оружия
В Махачкале по подозрению в незаконном обороте оружия задержали бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова, сообщил официальный представитель МВД по Дагестану.
Вести.Ru 08:56
Игры
Steam вынудили дать игрокам возможность продавать свои игры из библиотеки
По словам авторов интернет-портала Numerama, юристы работали над этим делом около трех лет: ”Постановлением от 17 сентября судом Парижского округа Организация по защите прав потребителей считает необходимым отменить ряд правил, установленных Valve в отношении пользователей Steam”, — говорится на сайте.
Ferra 12:13