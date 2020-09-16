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РИА Новости
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино".В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Газета.Ru20:56
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Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

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Интерфаксвчера в 13:33
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RT на русскомвчера в 10:10
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