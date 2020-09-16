Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.