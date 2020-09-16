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ТАСС
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Накануне российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджетов внебюджетных фондов ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования.
С чего всё началось
ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 08:31
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ТАСС

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

ТАССвчера в 08:31
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета до 2023 года

News.ruвчера в 09:02
Парламентская газета

Кабмин одобрил проект бюджета на 2021 год

Парламентская газетавчера в 08:35
РИА Новости

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 08:32
Известия

Правительство одобрило проект бюджета до 2023 года

Известиявчера в 08:52
ИА Красная Весна

Одобрены проекты бюджетов основных фондов РФ на 2021 год

ИА Красная Весна15 сентября в 13:30
ПРАЙМ

Одобрены проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

ПРАЙМ15 сентября в 11:55

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»
Интерфакс23:02
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интерфакс - Россия15 сентября в 05:21
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Naked Science14 сентября в 11:40

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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