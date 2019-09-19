Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство одобрило проект бюджета на трехлетку

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметили в пресс-службе правительства, решение по основным вопросам принято.
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Правительство заложило профицит бюджета на ближайшие три года

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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости07:11

Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

ТАСС07:06

Правительство России одобрило проект бюджета на три года

RT на русском06:45
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Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

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«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

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Задержанные суда КНДР доставили в Находку

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Искалеченная девочка из Ингушетии встретилась с матерью

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Живая Кубань вчера в 08:01
Общество

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
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Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

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Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
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Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
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Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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Шапошников переизбран председателем Мосгордумы

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Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

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По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
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Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

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В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ

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